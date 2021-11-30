По словам синоптика Наталья Диденко, завтра в Украине ожидается снег, местами - гололедица и порывистый ветер.

Зима в Украине начнется снегом.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающей среды не остыло достаточно", - пояснила она.

Она также сообщила, что завтра в Украине ожидается порывистый ветер, местами - сильный.

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"Температура воздуха в большинстве областей Украины ближайшей ночью 0-4 градуса мороза, завтра днем от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3...+8 градусов", - рассказала она.

"На дорогах уже появляется гололедица - осторожно!"- предупредила синоптик.

Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается много осадков. По всей стране пройдут дожди, местами снег и мокрый снег. В начале недели заметно похолодает, в середине - небольшое потепление. Однако к воскресенью столбики термометров снова ползут вниз.

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Автор: Екатерина Лиманская