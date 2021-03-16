Синоптик предупредил о надвигающейся непогоде: Украину накроют дожди, холод и сильный ветер
В Винницкой и Житомирской областях возможен снег.
16-17 марта будут дождливыми, а 18-го ожидается достаточно прохладная погода.
Об этом заявил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
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По его словам, в ближайшие дни Украину накроет циклон, который принесет похолодание, дожди и усиление ветра на большую территорию страны, кроме запада и севера.
"16-17 марта будет примерно -3… +3 градуса и осадки преимущественно в виде дождя", - говорит синоптик.
Над Винницкой и Житомирской областями пройдет более холодная полоса циклона, поэтому в этих регионах возможен снег, предупредил Мурмыло.
"Ночью будет мокрый снег, днем он растает. Потом ничего серьезного. С 17 по 20 марта осадков не предвидится, но и тепла особого не будет - обыкновенная мартовская погода. Ночью около 0 градусов, днем - до +10... +12 градусов", - уточнил синоптик.
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