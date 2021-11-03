По данным синоптика Натальи Диденко, в четверг, 4 ноября, в большинстве областей Украины ожидается ветреная погода.

В четверг, 4 ноября, в Украине будет ветрено.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сильные порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной части и многих центральных областях", - рассказала она.

По словам синоптика, завтра дождей в большинстве областей практически не будет, за исключением крайнего запада Украины.

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Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части - до +14...+19 градусов.

"В целом в Украине будет не холодно, +10...+15 градусов", - резюмировала она.

Погода в Киеве

По словам синоптика, в столице 4 ноября дожди не ожидаются.

"Будет ветрено - осторожно! - и достаточно тепло, до +12...+ 14 градусов", - предупредила она.

Напомним, согласно прогнозу, со следующей недели температура в Украине резко снизится. Обвала температуры стоит ждать во вторник, 9 ноября. В этот день практически по всей стране будет +4°...+8°, только на юге столбики термометров покажут +9°...+10°.

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Автор: Екатерина Лиманская