Резкого снижения температуры стоит ждать на следующей неделе.

В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет. Как сообщал Погода УНИАН, в некоторых областях температура повысится до +20°. Однако со следующей недели температура в Украине резко снизится.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, обвала температуры стоит ждать во вторник, 9 ноября. В этот день практически по всей стране будет +4°...+8°, лишь на Юге столбики термометров покажут +9°...+10°. В западных и северных областях ночью ожидаются морозы до -4°. Также повсеместно, кроме южных областей, ожидаются осадки. В частности, снег с дождем ожидаются на крайнем севере и местами в западных областях.

Еще холоднее станет в среду, 10 ноября. Днем столбики термометров максимально покажут +1°...+4°, на Юге - до +6°. Дожди прекратятся, а вот ночные морозы уже будут практически повсеместно и достигнут -5°.

Затем начнется небольшое потепление. До конца следующей недели осадки не ожидаются, а температура местами поднимется до +5°...+9°, на Юге - до +10°...+13°.

Напомним, по данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, сегодня еще в Украине ожидается пасмурная погода с дождями. Однако уже с середины недели дожди прекратятся, а на выходных должно потеплеть.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская