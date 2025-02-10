Осадки начнутся перед выходными.

Всю текущую неделю в Украине сохранится холодная погода с морозами до -10°. Местами днем ожидается небольшой "плюс", но в большинстве областей все же и днем будет небольшой мороз. В ближайшие дни будет сухо, а перед выходными погода изменится: по всей стране пройдут снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 10 февраля, будет сухим. На западе ясно и безоблачно, на остальной территории старны будет преобладать пасмурная погода с прояснениями. Днем ожидается от -4° до +2°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +5°.

Во вторник, 11 февраля, погода в украине существенно не изменится. Ночью будут морозы до -4°...-10°, а днем в большинстве областей столбики термометров покажут от -5° до +1°. На Закарпатье - до +6°.

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В среду сухая и холодная погода продолжится в Украине. Солнца станет еще больше. Ночью будет до -4°...-9°, днем -4°...+1° на Закарпатье - до +6°.

В середине недели, 13 февраля, украинцев ждет небольшая облачность. Ночью останутся морозы до -4°...-10°, а днем столбики термометров покажут -3°...+2°, в Закарпатской области - до +4°.

Накануне выходных, 14 февраля, погода в Украине изменится. На западе, севере, а также местами в центральной части страны будет снег и мокрый снег. Ночью мороз -2°...-8°, на юге -4°...+1°. Днем ожидается от -3° до +3°, на юге и в Закарпатской области - до +5°.

В субботу, 15 февраля, снежить уже будет по всей Украине. Местами при повышении температуры снег будет мокрый или с дождем. Ночные морозы усилятся до -3°...-11°, а днем в большинстве областей ожидается 0°...-5°. Только в Крыму столбики термометров покажут +5°.

В конце недели осадки прекратятся, будет облачная погода, местами - с прояснениями. Теплее не станет, даже наоборот морозы окрепнут. Ночью ожидается -6°...-13°, а днем -2°...-7°. На Закарпатье - до +1°.

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