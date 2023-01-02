На выходных, 7-8 января, в Украине продолжится похолодание, ожидается снег и мокрый снег.

В период с 2 по 8 января по-весеннему теплая погода в первой половине рабочей недели сменится на более холодную и снежную ближе к выходным. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, пишет Meteoprog.

По его словам, начало первой недели 2023 года подарит нам необычно теплую и сухую погоду. Однако с пятницы, 6 января, серия атлантических циклонов изменит ситуацию: будет дождь с переходом в снег. В течение 7-8 января существенно похолодает:

"Произойдет существенное понижение температуры в течение 7-8 января, за исключением крайнего юга страны и западных областей. Таким образом, более зимний характер погоды стоит ожидать ближе к Рождеству".

Так, 2 и 3 января температура будет достигать в южных областях +16°С. Тепло и сухо будет по всей Украине. В среду похолодает, днем в среднем по регионам будет +3…+8°С.

В четверг, 5 января, ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью составит 0…+5°С, на Левобережье -3…+2°С. В пятницу на крайнем севере -7…-2°С.

На выходных, 7-8 января, в Украине продолжится похолодание, ожидается снег и мокрый снег. Градусы за окном не будут радовать.

"Температура воздуха в ночное время понизится до -8…-3°С в субботу и до -12…-7°С в воскресенье. Дневные значения температуры составят -7…-2°С, в южной и западной части около 0°С", — прогнозирует Кибальчич.

Когда в Украину придут морозы - прогноз синоптика УГМЦ

Как прогнозировала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в начале января ожидается похолодание - ночью вернутся морозы.

По ее словам, значительные морозы ожидаются ближе к концу января или после 15-го числа второго месяца зимы. На Крещение должны быть и мороз, и снег.

Вас также могут заинтересовать новости: