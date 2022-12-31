Последний день 2022 рода в Украине будет сухим и очень теплым.

2022 год распрощается с украинцами необычайно теплой погодой. По всей стране будет плюсовая температура, местами столбики термометров покажут +10 градусов. Ни дождей, ни снега не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня на западе Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +7°...+9°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет чуть свежее. Здесь столбики термометров покажут +2°...+6°. Также ожидается облачная погода с прояснениями.

Видео дня

На востоке Украины воздух прогреется до +4°...+7°. В Донецкой области будет доминировать пасмурная погода, а на остальной территории ожидается облачная погода с прояснениями.

Жителей центральных областей сегодня также ждет температура в пределах +4°...+7°.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Здесь столбики термометров покажут +7°...+8°, а в крыму воздух прогреется до +10°.

Вас также могут заинтересовать новости: