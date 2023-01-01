С похолоданием в нашу страну придут и осадки.

2-го января в Украине будет по-весеннему тепло, но продлится это недолго, ведь похолодание - не за горами. Температура в понедельник будет держаться на уровне плюсовых показателей. Об этом говорится в обнародованном синоптиком Наталкой Диденко прогнозе погоды.

"Температура воздуха даже ночью ожидается в пределах +1...+7°, а днем будет достигать + 7...+12°, чуть ниже завтра на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине, +6...+9°", — говорит погодный эксперт.

По словам Диденко, 2 января порывистый ветер вероятен в Карпатах, на Луганщине, Донетчине, Харьковщине. В Киеве завтра будет сухо. А с 4-го числа страну накроет похолодание:

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"Пока в Украине будет тепло, с небольшими колебаниями, и сухо. 4-5 января температура воздуха начнет снижаться, 5-го января появятся осадки".

Когда в Украину придут морозы

В начале января все же ожидается похолодание - ночью вернутся морозы, прогнозировала ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, значительные морозы ожидаются ближе к концу января или после 15-го числа второго месяца зимы. На Крещение должны быть и мороз, и снег.

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