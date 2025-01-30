Диденко предупреждает, что с начала февраля по всей Украине температура воздуха начнет снижаться.

Еще в пятницу, 31 января, будет "немного теплая" погода, однако уже с 1 февраля по всей Украине температура воздуха начнет снижаться, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу дневная температура воздуха в Украине составит +6...+9 градусов, на западе местами +7...+11 градусов. В южной части, подчеркнула она, еще задержится весенняя погода - +9...+14 градусов.

"Осадки существенные завтра в Украине маловероятны, разве что в западных областях пройдут местами небольшие дожди или морось", - рассказывает Диденко.

Видео дня

По ее данным, в Киеве "январь завершится еще сравнительно теплой погодой". Впрочем, усилится юго-восточный ветер. Ночью температура в столице будет +3...+5 градусов, днем - около +7 градусов.

"С начала февраля по всей Украине температура воздуха начнет снижаться, ожидается похолодание", - предупредила синоптик.

Погода в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, на днях в Украину придет похолодание, пока речь идет о ночных минимумах в пределах -3°...-8°, сообщала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Также Птуха рассказала, каким будет февраль в Украине. По ее словам, в последний месяц зимы осадков будет меньше нормы, а по температурным показателям этот февраль может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы - как декабрь и январь.

Вас также могут заинтересовать новости: