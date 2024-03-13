Повышение температуры ожидается уже на этой неделе.

В конце текущей недели в Украине станет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Потеплеет на выходных, гулять или куда-то поехать лучше в субботу, потому что в воскресенье может быть дождь", - сообщила она.

По словам синоптика, пока же в Украине продолжается влажная погода. Так, 14 марта в большинстве областей ожидается, как не плотная влажная облачность, то дождь с мокрым снегом. Солнечные прояснения возможны лишь местами на западе, севере и местами в центре страны.

Видео дня

Сильный юго-восточный ветер, по прогнозу Наталки Диденко, возможен лишь в восточных областях и Приазовье, на остальной территории он будет умеренный или даже слабый.

Температура воздуха 14 марта в течение дня составит +3...+8 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +9...+14 градусов.

В Киеве днем в четверг без существенных осадков. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом, вероятны лишь ночью.

О том, что уже на этой неделе погода в Украине изменится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, уже с 16 марта ожидается существенное повышение температуры по всей стране. Произойдет это благодаря распространению теплых воздушных масс с Балканского полуострова и Средиземного моря.

Ночные морозы отступят, а днем столбики термометров будут показывать +10...+15°С. В южной части и на Закарпатье ожидается до +16...+18°С.

Вас также могут заинтересовать новости: