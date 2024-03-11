Погода в Украине изменится уже на этой неделе.

В ближайшую неделю в Украине ожидается нестабильная погода. Сначала с запада к нам придут дожди, которые постепенно охватят всю страну, а после дождей ожидается потепление до +10°...+15°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет прохладным. В большинстве областей 11 марта столбики термометров покажут +2°...+8°, лишь на юге местами будет +10°...+11°, а на Закарпатье - до +16°.

12 марта температура в Украине будет от +4° до +8°, лишь в Крыму будет +11°, а на Закарпатье +15°. На западе, в большинстве центральных и южных областей, а также на Житомирщине пройдут дожди.

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В среду, 13 марта, дожди в Украине продолжатся. В центральной части страны они могут быть с мокрым снегом. Практически по всей Украине столбики термометров покажут +4°...+7°, лишь на Закарпатье будет +13°, а в Крыму воздух прогреется до весенних +16°.

С середины недели погода в Украине начнет стабилизироваться. Дожди практически покинут западные и северные области и сместятся на юго-восток. Температура будет в пределах +6°...+9°, в Крыму +10°, на Закарпатье - до +14°.

Перед выходными местами в Украине еще будут дожди, однако температура начнет повышаться. Столбики термометров покажут +6°...+12°, на Закарпатье воздух прогреется до +14°.

В субботу, 16 марта, ожидается заметное потепление. Практически по всей стране температура повысится до +10°...+15°, а дожди останутся лишь в Крыму.

17 марта в Украину вновь придут небольшие дожди, однако на температуру они не повлияют - будет тепло, +10°...+15°, на Закарпатье - до +16°.

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