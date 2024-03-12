Повышение температуры ожидается по всей стране.

Вскоре в Украине ожидается существенное потепление. Об этом в комментарии Телеграфу рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Ориентировочно после 16 марта ожидается существенное повышение температурных показателей по всей стране благодаря распространению теплых воздушных масс с Балканского полуострова и Средиземного моря", - сообщил он.

По словам Кибальчича, ночные морозы исчезнут даже в северных и восточных областях, а днем воздух будет прогреваться до комфортных +10...+15°С. В южной части и на Закарпатье ожидается вообще до +16...+18°С.

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Атмосферное давление, по словам синоптика, останется выше нормы, поэтому существенных и затяжных осадков не предвидится. Однако размытые атмосферные фронты все же станут причиной дождливой и пасмурной погоды в отдельных регионах Украины. Однако количество осадков, по данным Кибальчича, останется ниже нормы в течение всей второй декады марта.

"Таким образом, весенние процессы продолжатся в течение ближайших 10 суток с постепенным ростом среднесуточной температуры, а опасные явления погоды и мощные циклоны маловероятны в указанный период", - резюмировал эксперт по погоде.

Погода в Киеве - когда в столицу вернется 10-градусное тепло

На этой неделе некоторое потепление ожидается и в столице. По данным Укргидрометцентра, 12 и 13 марта, на Киевщине будет влажно и холодно, однако уже с 14 числа температура начнет постепенно расти. Уже в субботу, 16 марта, воздух в столице прогреется до +11°.

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