Наталья Диденко объяснила причины стихийного бедствия в Центральной Европе.

В ближайшее время наводнение, охватившее страны Европы, Украине не грозит. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сразу хочу успокоить украинцев - наводнение нам в ближайшее время не грозит", - сказала она.

Синоптик объяснила, что стихийное бедствие, которое случилось в Чехии, Словакии, Румынии, Польше, Австрии, вызвано длительными сильными дождями, которые обусловил циклон средиземноморского происхождения.

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"Это была скорее циклоническая депрессия с несколькими центрами низкого атмосферного давления", - говорит эксперт по погоде.

Эта депрессия, переместившись с юга, стала над центром Европы и "поливала дождями вплоть до катастрофических последствий, включая, к сожалению, с человеческими жертвами".

"Нас волнует, коснется ли это Украины? Нет", - еще раз акцентировала Наталья Диденко.

Наводнение в Европе - что известно

По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли в результате наводнения, которое вызвал шторм "Борис" в Центральной и Восточной Европе.

Это наводнение стало худшим в Центральной Европе за по крайней мере два десятилетия. Многие исследователи называют эти наводнения аномальными.

В Польше в результате мощных наводнений прорвало две дамбы. В стране на 30 дней ввели состояние стихийного бедствия, предусмотрены некоторые ограничения прав и свобод, в частности приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

По данным Укргидрометцентра, циклон "Борис" постепенно теряет свою силу.

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