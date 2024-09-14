Местные реки из-за сильных ливней выходят из берегов.

Из-за наводнения на польско-чешской границе на неопределенное время закрыли два пункта пропуска, поскольку они не могут работать.

Как сообщило издание RMF24, закрыли пункты пропуска в Голковице вблизи города Годув, поскольку с чешской стороны границы по дороге к нему проехать невозможно.

"Из-за повышения уровня воды в реке Пьотровка и ее выход из берегов с чешской стороны КПП в Голковице закрыто до следующих сообщений", - заявила мэрия Годува.

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Такая же ситуация сложилась с КПП в селе Маркльовице-Гурне.

Наводнения в Европе

В Румынии в результате наводнений погибли 4 человека. В управлении по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что в стране от наводнений пострадали 19 сел.

Также известно, что уровень воды в реках поднялся в нескольких других странах Центральной и Восточной Европы после сильных дождей. В ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей, из-за чего власти Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, южной Германии и части Австрии готовятся к чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в некоторых городах вдоль чешско-польской границы проведена эвакуация местных жителей, поскольку реки поднялись выше допустимого уровня, а в столице Чехии, Праге даже возвели противопаводковые барьеры.

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