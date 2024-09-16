Из-за прорыва дамбы местные власти объявили о немедленной эвакуации.

Вблизи польского города Пачкув прорвало еще одну дамбу в результате мощных наводнений в стране. Соответствующие видео публикуют местные СМИ.

В частности, в Нижней Силезии из-за прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно объявили немедленную эвакуацию части города Пачкув, что на юго-западе страны.

"Я только что получил информацию о немедленной эвакуации части Пачкува. Мэр принял такое решение, потому что, к сожалению, прорвало дамбу на водохранилище Тополь. Вода идет полным ходом, и все это приводит к тому, что мы вынуждены думать о здоровье и жизни жителей", - сообщил староста Нисы Даниэль Палимонка.

В свою очередь правительство Польши ввело положение стихийного бедствия в частях Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств на юге и юго-западе страны. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Дональда Туска.

Положение стихийного бедствия вводят на 30 дней для улучшения деятельности служб и борьбу с последствиями наводнения. Предусмотрены "только необходимые" ограничения прав и свобод, в частности приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

По информации издания Polsat News, после заседания правительства Туск объявил о выделении миллиарда злотых из резерва на нужды мест и людей, пострадавших от наводнения.

"Я созвал эту встречу для того, чтобы как можно быстрее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия", - подчеркнул политик.

По его словам, подробный список районов и гмин, на которые распространяется такое положение, будет предоставлен во Вроцлаве.

"В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать его - ред.) только в ситуации, когда непосредственно угрожает человеческой жизни", - объяснил Туск.

Последствия наводнения в Польше - что известно

Как писал УНИАН, в Польше 15 сентября прорвало дамбу на реке Моравка. В результате чего город Строне-Шленске (Нижнесилезское воеводство) оказался под водой.

"Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света и воды", - отметила местная жительница.

Также сообщалось, что из-за наводнений в Польше и Чехии были отменены некоторые рейсы в Украину. В Укрзализныце посоветовали пассажирам, которые направляются на свою стыковку в пражском направлении, связаться с чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов.

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