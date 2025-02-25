26 февраля осадков в Украине не прогнозируется.

Ближайшей ночью в Украине еще будут морозы, местами даже до -15 градусов, но завтра днем в ряде областей погода уже будет напоминать о приближении весны. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью еще поморозит восточную часть Украины, где ожидается -12...-15 градусов. В большинстве областей будет -5...-11 градусов, а на западе -1...-5 градусов.

Днем 26 февраля в Украине предполагается от 2 тепла до 4 мороза, а на востоке еще задержится мороз до -5...-8 градусов.

Видео дня

"А в западных областях запахнет весной, максимально ожидается +4...+9 градусов!" - говорит Наталья Диденко.

По ее прогнозу, осадки в Украине завтра маловероятны.

Погода в Киеве

В столице 26 февраля будет преобладать сухая погода. Ближайшей ночью ожидается -7...-9 градусов, а днем в среду воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Синоптик Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН сообщила, что в конце недели, 1 и 2 марта, температура в Украине повысится еще на несколько градусов. По ее словам, в западных регионах даже ночью столбики термометров будут колебаться возле нулевой отметки, а днем будут достигать +1°...+6°. На Закарпатье и на крайнем юге прогнозируется потепление до +9°.

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