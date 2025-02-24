Во вторник, 25 февраля, в Украине будет сухо и все еще холодно. Однако на западе страны воздух прогреется до +3°...+7°. Также небольшой "плюс" ожидается в большинстве южных областей, в Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -1°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +6°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем +4°.
- В Тернополе 25 февраля ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -7°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - ясно, ночью -4°, днем +5°.
- В Виннице завтра будет -9°...+3°, ясно.
- В Житомире во вторник ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-1°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -1°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем -1°, ясно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -10°...-5°.
- В Одессе 25 февраля - ясно, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -8°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -10°, днем -5°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -4°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -5°...+1°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -10°, днем -6°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -10°, днем -7°.
25 февраля - праздник, приметы погоды
25 февраля - Алексей рыбный. Если сосулек много, то будет богатый урожай.