Сегодня, 29 марта, в Украине ожидается кратковременная смена погоды. Но уже на выходных погода резко улучшится - ожидается 20-градусное тепло, а осадки покинут территорию нашей страны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Итак, накануне выходных циклон с атмосферными фронтами обусловит дожди. Днем 29 марта на западе дожди прекратятся, но в целом, по данным синоптика, все сутки будут облачные и влажные. В южной части сегодня без существенных осадков, лишь на Запорожье дождь. На севере и в центре будет дождливо днем, а на востоке дождь вероятен больше во второй половине дня и вечером.
Этот атмосферный фронт, по словам Наталки Диденко, обусловит кратковременное снижение температуры в северных областях до +10...+12 градусов. На остальной территории сегодня будет тепло, +12...+18 градусов.
На выходных осадков в Украине уже не будет, а воздух прогреется до +17...+23 градусов.
"На выходных ожидается благоприятная и комфортная синоптическая ситуация", - резюмировала синоптик.
Штормовое предупреждение в Украине
На сегодня, 29 марта, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, днем по всей Украине, кроме северо-востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме четырех областей: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской.