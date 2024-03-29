Сегодня атмосферный фронт вызовет осадки почти по всей стране.

Сегодня, 29 марта, в Украине ожидается кратковременная смена погоды. Но уже на выходных погода резко улучшится - ожидается 20-градусное тепло, а осадки покинут территорию нашей страны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Итак, накануне выходных циклон с атмосферными фронтами обусловит дожди. Днем 29 марта на западе дожди прекратятся, но в целом, по данным синоптика, все сутки будут облачные и влажные. В южной части сегодня без существенных осадков, лишь на Запорожье дождь. На севере и в центре будет дождливо днем, а на востоке дождь вероятен больше во второй половине дня и вечером.

Этот атмосферный фронт, по словам Наталки Диденко, обусловит кратковременное снижение температуры в северных областях до +10...+12 градусов. На остальной территории сегодня будет тепло, +12...+18 градусов.

Видео дня

На выходных осадков в Украине уже не будет, а воздух прогреется до +17...+23 градусов.

"На выходных ожидается благоприятная и комфортная синоптическая ситуация", - резюмировала синоптик.

На сегодня, 29 марта, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, днем по всей Украине, кроме северо-востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме четырех областей: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской.

Вас также могут заинтересовать новости: