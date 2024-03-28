Накануне выходных, 29 марта, в Украине пройдут дожди, местами - грозы. Осадки ожидаются в большинстве обалстей, кроме некоторых южных и западных. Несмотря на дожди, температура будет довольно комфортной, +12°...+15°, местами 17°...+18°, а на юге столбики термометров покажут +19°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +12°, дождь.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +15°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.
- В Тернополе 29 марта ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +6°...+15°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +6° днем +14°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.
- В Одессе 29 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +19°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +21°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +15°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +10°...+18°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +8°, днем +19°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +19°, дождь.
Приметы погоды 29 марта
29 марта если кошка точит когда, то это говорит о похолодании.