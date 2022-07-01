Второй день июля в Украине будет все еще очень жарким, однако местами температура опустится ниже +30 градусов.

2 июля в Украине ожидается высокая температура воздуха - в течение дня субботы предполагается до +32 градусов. Однако кое-где станет чуть прохладнее.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Немного свежее будет на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Луганщине, Донетчине, +24...+28 градусов. И также наконец жара ослабнет на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области, ожидается +27...+ 30 градусов", - обрадовала она.

По прогнозу синоптика, в восточных областях и в Приазовье возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

"Дожди завтра в большинстве областей маловероятны, лишь в западной части Украины местами пройдут кратковременные, с грозами и местами с градом", - добавила синоптик.

Напомним, на 2 июля в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение.

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