Такая прохлада ожидается уже ближайшей ночью.

Теплая погода в Украине еще продлится, а вот ночи становятся все более прохладными. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, в пятницу, 6 сентября, в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29 градусов, комфортно.

"Ночью вообще уже веет свежим, порой острым, воздухом, +12...+19 градусов тепла", - говорит она. Видео дня

Завтра также добавлять свежести и сбивать высоковатые градусы будет порывистый восточный и юго-восточный ветер. Иногда возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

По словам Наталки Диденко, 6 сентября в Украине будет солнечно, сухо, умеренно тепло, без чрезмерной жары.

В Киеве 6 сентября дождей также не предвидится, а температура воздуха около +27 градусов.

Погода в Украине - прогноз на 3 дня

6 сентября, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, всей территории Украины ожидается ясная и сухая погода. Ветер будет восточным, со скоростью 7-12 м/с, а на юге и востоке возможны порывы до 15-20 м/с. В ночные часы температура составит +16...+21 °С, в северных и восточных регионах +10...+15 °С. Днем по всей стране температура будет колебаться от +25 до +30 °С.

В субботу, по информации Кибальчича, в Украине сохранится преимущественно безоблачная погода без осадков. Ветер будет восточным, 7-12 м/с. Ночью температура составит +15...+20 °С, в северных и восточных областях +10...+15 °С. Днем на всей территории страны - от +25 до +30 °С.

В последний день недели в Крыму и на юге страны возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +13...+18 °С, в северных и восточных областях возможно снижение до +9...+14 °С. Днем ожидается от +23 до +28 °С.

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