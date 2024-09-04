В большинстве же областей температура будет комфортной.

В четвер, 5 сентября, в Украине сохранится летнее тепло, однако сильной жары уже не будет. Только в трех областях, Запорожской, Донецкой и Закарпатской, температура повысится до +30°, а на остальной территории будет +26°...+29°. На юге страны ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Тернополе 5 сентября ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +30°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°.

В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+29°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

Приметы погоды 5 сентября

Если листья ложатся лицом вверх - то зима будет холодной, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

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