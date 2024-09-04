Осадки ожидаются в четверг и воскресенье.

До конца текущей недели в Украине будет преобладать сухая и теплая погода без сильной жары. Однако в ряде областей осадки все же будут. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 5 сентября

В четверг, по его данным, под влиянием юго-западной периферии антициклона в большинстве областей Украины осадков не прогнозируется. Но в южных областях, а также в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и на юге местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, а днем +27...+32 °С.

Погода 6 сентября

Накануне выходных по всей Украине будет преобладать солнечная и сухая погода, Ветер восточный, 7-12 м/с, а в южных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью +16...+21 °С, в северных и восточных областях +10...+15 °С. Днем по всей стране будет +25...+30 °С.

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Погода 7 сентября

В субботу, по данным Кибальчича, во всех областях Украины сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер восточного направления, 7-12 м/с. Ночью +15...+20 °С, в северных и восточных областях +10...+15 °С. Днем по всей стране будет +25...+30 °С.

Погода 8 сентября

В конце недели в Крыму и местами в южных областях снова пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, в северных и восточных областях похолодает до +9...+14 °С. Днем столбики термометров покажут +23...+28 °С.

Погода 4 сентября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В центральных, южных областях и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°, на Закарпатье - до 32°.

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