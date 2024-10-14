В большинстве областей сегодня будет лишь +9...+13 градусов.

В начале недели в Украине будет преобладать влажная и довольно холодная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать практически повсеместно в понедельник, только днем на юге и в центре Украины существенные осадки - вряд ли".

Так, по прогнозу синоптика, в южной части Украины и в центральных областях сегодня будет тепло, +12...+18 градусов, а на остальной территории столбики термометров покажут лишь +9...+13 градусов.

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В Киеве, по словам Наталки Диденко, понедельник будет ветреным, облачным, холодным и временами дождливым, поэтому необходимы "зонты, курточки, плотные плащи, кроссовки или ботинки, может, и сапоги". Максимально в столице воздух прогреется до +11 градусов.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 14 октября

Украинский гидрометцентр объявил на 14 октября предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

14 октября, по данным синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

В целом, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях.

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