14 октября в Украине будет по-осеннему прохладно / фото pexels.com

Начало недели в Украине будет холодным. 14 октября температура во многих областях будет не выше +11°...+15°, только на юге и в Днепропетровской области воздух прогреется до более комфортных +16°...+18°. Также местами по Украине пройдут дожди, но они не будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +12°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +11°.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 14 октября ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +15°.
  • В Виннице сегодня будет +7°...+12°, пасмурно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+13°.
  • В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
  • В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +11°...+18°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°, возможен дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +12°, возможен дождь.
14 октября в большинстве областей Украины будет холодно / фото УНИАН

Приметы погоды 14 октября

Если у вишни листья опадут до 14 октября - зима будет теплой, если же вишня зеленая - зима будет лютая. Утром ветер с юга, а после обеда с севера - начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодает.

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