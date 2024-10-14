Начало недели в Украине будет холодным. 14 октября температура во многих областях будет не выше +11°...+15°, только на юге и в Днепропетровской области воздух прогреется до более комфортных +16°...+18°. Также местами по Украине пройдут дожди, но они не будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +12°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +11°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Тернополе 14 октября ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +15°.
- В Виннице сегодня будет +7°...+12°, пасмурно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+13°.
- В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +11°...+18°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°, возможен дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +12°, возможен дождь.
Приметы погоды 14 октября
Если у вишни листья опадут до 14 октября - зима будет теплой, если же вишня зеленая - зима будет лютая. Утром ветер с юга, а после обеда с севера - начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодает.