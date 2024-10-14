Сегодня во многих областях будет ветрено.

Во многих областях Украины на понедельник, 14 октября, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 14 октября ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях введен І уровень опасности, желтый.

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Погода 14 октября - прогноз по Украине

14 октября в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях пройдут небольшие дожди, а на остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидается западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем +8°...+13°, а на юге страны воздух прогреется до более комфортных +14°...+19°.

На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, а днем без осадков. Температура составит +2°...+7°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области +8°...+13°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.

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