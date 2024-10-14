Во многих областях Украины на понедельник, 14 октября, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 14 октября ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.
Из-за непогоды в указанных областях введен І уровень опасности, желтый.
Погода 14 октября - прогноз по Украине
14 октября в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях пройдут небольшие дожди, а на остальной территории будет без осадков.
Ветер ожидается западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Температура днем +8°...+13°, а на юге страны воздух прогреется до более комфортных +14°...+19°.
На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, а днем без осадков. Температура составит +2°...+7°.
На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области +8°...+13°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.