Наталья Диденко прогнозирует штормовые порывы ветра в течение 18 и 19 января.

На выходных в Украине будет сухо, относительно тепло, но погоду испортит сильный ветер. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, осадков не предвидится, однако предполагается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Безопасно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под ветвистыми деревьями и билбордами!" - посоветовала эксперт по погоде.

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Что касается температуры, то ночью она будет держаться около нуля градусов, а днем столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье, по словам Натальи Диденко, также будет ветрено. Порывы будут достигать штормовых 15-18 метров в секунду. В столице без осадков, а температура днем ожидается на уровне +2...+4 градуса.

Теплая погода в Украине

В Украине январь этого года вместо традиционных трескучих морозов демонстрирует более мягкую погоду. Такую информацию озвучил синоптик Виталий Постригань.

Специалист отметил, что в самый холодный период года наблюдается аномально теплая погода, которая больше напоминает мартовскую.

Причину этого явления Постригань связывает с активностью североатлантических циклонов, которые препятствуют проникновению арктического воздуха в регион. Он пояснил, что из-за этого типичный для января зимний характер погоды отсутствует.

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