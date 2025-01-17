Даже ночью в большинстве областей морозов не ожидается.

На выходных, 18 и 19 января, украинцев ждет преимущественно сухая погода. Днем по всей стране ожидается "плюс", местами воздух прогреется до +5°...+7°. В большинстве областей даже ночью не будет морозов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +4°, ясно.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +3°, ясно. В воскресенье ночью -2°, днем +1°, пасмурно.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +3°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха 0°...+3°. В воскресенье температура будет -1°...+3°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье - ясно, +1°...+7°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+2°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +2°, дождь. В воскресенье температура составит +1°...+2°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - памурно, небольшой дождь, +1°...+2°. В воскресенье 0°...+3°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается +2°, днем +4°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем +3°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +3°, днем +1°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +2°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью -5°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут +6°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -2°, днем +6°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит -5°, днем +3°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +6°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -4°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +1°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -5°...+4°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье - ясно, температура +1°...+7°.

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