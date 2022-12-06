В Украине ожидается оттепель, однако не обойдется без неблагоприятных погодных явлений.

С 7-8 декабря в Украину будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики, из-за чего ожидается изменение погоды. В частности, синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление, однако оно будет сопровождаться неблагоприятными погодными явлениями.

"Придет оттепель, воцарятся "плюсы", температура воздуха повысится до +4...+10 градусов!"- прогнозирует синоптик. Однако, по ее словам, теплая погода будет сопровождаться периодическими осадками и порывистым ветром.

"Смена воздушных масс будет сопровождаться резкой сменой - снижением - атмосферного давления, перепадами температуры воздуха, влажности, видимости и осложнениями ситуации на дорогах и тротуарах", - предупредила синоптик.

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Наталья Диденко добавила, что потепление в Украине продлится долго.

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается резкое изменение погоды. С середины недели должно потеплеть. Вместе с потеплением придут и осадки в виде дождей и мокрого снега.

Так, по словам синоптика Игоря Кибальчича, температура поднимется до аномально высоких отметок. По его данным, в южных и центральных областях столбики термометров покажут +7°...+13°. Также синоптик прогнозирует, что увеличится количество туманов и их продолжительность.

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