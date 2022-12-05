По прогнозу Игоря Кибальчича, местами температура будет подниматься до +13 градусов.

На этой неделе в Украине ожидается перемена погоды. Начало недели все еще будет морозным и сухим, затем придут осадки, а температура поднимется до аномально высоких отметок. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Новая неделя начнется с холодной и сухой погоды, которая постепенно изменится на влажную и аномально теплую", - говорит он.

По словам синоптика, в первой половине недели морозная и сухая погода сохранится в большинстве областей Украины, за исключением западной части, где постепенно с юга будет поступать более теплая воздушная масса. Самые низкие значения температуры прогнозируются в восточных и северных областях.

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Игорь Кибальчич говорит, что с 7-8 декабря начиная с западных и юго-западных областей в Украине ожидается постепенное повышение температуры и ослабление влияния антициклона с востока.

"Во второй половине недели начнутся осадки в виде снега и мокрого снега с постепенным переходом в дождь параллельно с повышением температуры. Увеличится также количество туманов и их продолжительность", - прогнозирует синоптик. Так, по его данным, в южных и центральных областях столбики термометров покажут +7°...+13°.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич уже прогнозировал, что декабрь удивит украинцев аномальным теплом. По его словам, первая половина месяца будет холодной и сухой, а вторая - с аномальным теплом и осадками.

О нестабильной погоде в декабре предупредил и народный синоптик Станислав Щедрин. Он отметил, что вторая декада месяца пройдет с относительно сильным потеплением, мощными снегопадами и дождями.

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