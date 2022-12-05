Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в Украине изменится 7 декабря.

В Украине уже через несколько дней ожидается изменение погоды, которое повлекут несколько циклонов. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, ожидаются сильные осадки в виде снега и дождей.

"С 7 декабря в Украину начнет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями", - сказал народный синоптик.

Он добавил, что кроме осадков, циклоны станут причиной потепления в Украине. По его данным, ожидается, что температура будет подниматься до +2...+10 градусов.

Изменение погоды в Украине: что говорят синоптики

Ближайшую неделю в Укаине можно разделить пополам. Первые несколько дней ожидаются холодными и преимущественно сухими. Во второй половине недели ожидаютья осадки, а температура поднимется почти до весенних значений. По данным Погода УНИАН, местами столбики термометров покажут +10°...+14°.

О потеплении в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, местами температура будет подниматься до +13 градусов. "Новая неделя начнется с холодной и сухой погоды, которая постепенно сменится на сырую и аномально теплую", - спрогнозировал он.

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