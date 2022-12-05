С середины недели в Украине резко потеплеет и начнутся осадки.

Погода в Украине в ближайшие 7 дней будет нестабильной. Первые несколько дней ожидаются холодными и преимущественно сухими, а затем нагрянут дожди и мокрый снег, а температура поднимется почти до весенних значений. Местами столбики термометро покажут +10°...+14°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 5 декабря, практически по всей стране, кроме крайнего запада, ожидается минусовая температура, -1°...-5°. Будет премущественно сухо. Осадки ожидаются лишь в Одесской области и в Крыму.

Во вторник, 6 декабря, температура в Украине будет практически без изменений. На закарпатье воздух прогреется до +7°. На крайнем западе и местами на юге днем ожидается небольшой "плюс", а на остальной территории днем будут морозы до -1°...-4°.

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Со среды, 7 декабря, погода в Украине начнет меняться. Некоторые западные, северные, центральные и южные области накроют осадки в виде снега и дождей. Вместе с осадками придет и потепление. Так, на юге местами воздух прогреется до +3°...+7°. На западе будет +1°...+4°. В центре и на севере Украины ожидается от -4° до 0°, а на востоке будет холоднее всего, -3°...-4°.

В четверг, 8 декабря, в Украине станет еще теплее. Практически по всей стране днем будет "плюс". На юге столбики термометров покажут +3°...+10°. В районе Кропивницкого, Ивано-Франковска и Черновцов будет +4°...+5°, а в большинстве областей ожидается до +2°.

Осадки покинут западные и большинство северных областей. Дожди, местами - с мокрым снегом, ожидаются в центральных и некоторых южных областях, а также в Сумской и Харьковской.

Перед выходными, 9 декабря, осадки накроют большинство областей Украины. На юге температура поднимется до +10°...+11°. Холоднее всего будет на севере и востоке, +1°...+3°, а на остальной территории столбики терммометров покажут +2°...+7°.

На выходных, 10 и 11 декабря, в Украине сохранится теплая, пасмурная и дождливая погода. На юге температура будет подниматься до +11°...+14°. На остальной территории ожидается от +3° до +8°.

Народный прогноз на неделю

5 декабря - Прокопа. В этот день заглядывали в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь.

7 декабря - Екатерины. Ясная погода - к холодной зиме.

8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Если петухи рано запели в этот день - скоро будет оттепель.

9 декабря - Юрий Холодный. Если до этого дня выпадет много снега, то на 6 мая будет трава.

10 декабря - день Преподобного Романа. Охотники говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.

11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - то лето будет холодным.

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