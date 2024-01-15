Аномально холодная погода в Украине постепенно изменится на более мягкую.

Ближайшей недели в Украине ожидается постепенное повышение температурного фона в большинстве областей. Периодически будут отмечаться осадки в виде снега, мокрого снега, порой с дождем, а в ряде областей ожидается оттепель. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Аномально холодная погода, которая установилась в нашей стране в конце первой декады января, постепенно сменится на более мягкую с умеренными ночными морозами, а на юг и восток придет настоящая оттепель с дождями, туманами и положительной температурой", - сообщил синоптик.

Он пояснил, что потепление произойдет в результате изменения атмосферной циркуляции и преобладания юго-западных ветров.

Видео дня

Так, по его прогнозу, сегодня погодные условия в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления. В большинстве областей ожидается снег, кое-где умеренный. В Крыму и Приазовье пройдет мокрый снег и дождь. В Карпатах ожидается значительный снег. На дорогах большинства областей удержится гололедица. Температура воздуха днем -3...+2 °С, в Крыму и Одесской области воздух прогреется до +2...+7 °С.

"Во вторник, 16 января, волновое возмущение на холодном фронте повлечет умеренные, местами значительные осадки в центральных, южных, восточных и Сумской областях. В Крыму, Приазовье и на Донбассе преимущественно дожди. В западных областях небольшой снег. Местами в Украине туманы", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Скорость ветра во вторник усилится до 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4. ..+1 °С, днем на Левобережье -1...+4 °С, на остальной территории 0...-5 °С.

В среду, 17 января, ночью ожидается небольшой снег в северных, восточных областях и в Карпатах. Днем в Украине будет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 °С, кое-где спадет до -13...-16 °С. Днем ожидается -2. ..-7 °С, а в южной части и в Крыму будет -1...+4 °С.

Ранее Игорь Кибальчич сообщал, что оттепель на большей территории нашей страны ожидается лишь в конце второй декады января. По его данным, в эти дни ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части Украины и осадки смешанной фазы.

Вас также могут заинтересовать новости: