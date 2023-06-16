Она прогнозирует кое-где в Украине дожди и грозы и возможное усиление ветра.

В ближайшие выходные в большинстве областей страны ожидается сухая и достаточно теплая погода, однако не обойдется без дождей и ветра. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, атмосферный фронт повлечет в субботу дожди и грозы в западных областях. Также местами осадки ожидаются на востоке Украины и в Днепропетровской области.

"Дожди будут сопровождаться временами грозами, при грозах может рвануть ветер", - предупредила она.

В воскресенье, по прогнозу синоптика, дожди удержатся на западе Украины, на востоке пройдут только в Донецкой области, а еще будет капать на юге и в Крыму. На остальной территории нашей страны 17-18 июня ожидается сухая погода.

"Температура воздуха будет соответствовать сезону - очень тепло или жарко. В течение дня предполагается +25...+30 градусов, на западе воздух свежий, +19...+24 градуса", - прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве, по ее данным, суббота и воскресенье будут солнечными, сухими и горячими, +27...+29 градусов.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - прогноз

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань прогнозирует, что на выходных и в начале следующей недели в Украине ожидается летняя спокойная погода с высокими дневными градусами, но на западе и востоке будут ливневые дожди. По его данным, изменение погоды произойдет в среду, 21 июня.

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