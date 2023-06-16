В ближайшие дни у нас в стране ожидается теплая и преимущественно солнечная погода.

Благодаря скандинавскому антициклону ближайшие выходные в Украине будут летними и преимущественно солнечными. Об этом сообщает начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

"Скандинавский антициклон усиливает свое влияние на центральную Украину, в то же время продолжает блокировать перемещение контрастных атмосферных фронтов, которые "зависли" над западом и востоком Украины, обусловливая там ливневые дожди", - пояснил синоптик.

По его данным, летняя спокойная погода с высокими дневными градусами сохранится и в начале новой недели, но со среды, 21 июня, погода изменится. Каких именно изменений стоит ждать - синоптик пока не уточняет.

Ухудшение погоды в Украине - что известно

Синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о сильных дождях сегодня, 16 июня. По ее данным, осадки ожидаются на западе Украины. В то же время с ливнями, по ее данным, кое-где в западных областях ожидается и похолодание до +17...+22 градусов. На остальной территории сегодня будет теплее, а на юге воздух прогреется до почти жары, +24...+29 градусов.

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