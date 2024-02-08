С 10 февраля в Украине потеплеет, а уже с 15 числа к нам придет новая волна холода.

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с температурными качелями. С сегодняшнего дня у нас похолодало, завтра еще станет больше осадков. Со временем на несколько дней в Украину придет потепление, но с середины февраля температура снова снизится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по словам синоптика, 9 февраля в Украине станет больше осадков. Ожидается преимущественно холодная погода лишь на юге страны будет тепло.

"А с 10-го февраля ожидается постепенное потепление до +10...+16 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко. Однако это потепление, по ее данным, продлится недолго, ведь уже с 15 февраля в Украине снова похолодает.

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В Украину идет аномальное потепление - прогноз

В ближайшие дни в Украине ожидается нешуточное потепление. Синоптик Игорь Кибальчич, прогнозирует, что в отдельных областях температура может достигать +20 градусов.

Так, по его данным, 10 февраля в северных и восточных областях пройдет небольшой снег, дождь, местами гололед. На остальной Украине будет сухо. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на севере Левобережья еще немного подморозит, -3...+2 °С. Днем потеплеет до +5...+10 °С, а в западных, центральных и южных регионах воздух прогреется до +12... +17 °С.

В воскресенье, 11 февраля, уже будет преимущественно без осадков. Ночью потеплеет до +3...+8 °С, а днем по всей Украине будет весеннее тепло +9...+14 °С. В то же время на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму местами воздух прогреется до практически летних +15 ... +20 °С.

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