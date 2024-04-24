Улучшение погоды ожидается уже на этой неделе.

В Украине уже долгое время идет дождь, а температура во многих областях напоминает более осеннюю, чем весеннюю. Однако вскоре синоптическая ситуация изменится - в Украине ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в конце недели в Украину вернется 20-градусное тепло, а также солнечная погода.

"В ближайшие выходные, в субботу-воскресенье, в Украине будет прекрасная погода, везде солнечно и +18...+23 градуса", - порадовала синоптик прогнозом.

Изменение погоды в Украине - что известно

О том, что в конце текущей недели в Украине должно потеплеть, говорят и в Укргидрометцентре. Ожидается, что с 27 апреля заморозки уйдут прочь. Зато в западных и северных областях возможны небольшие дожди. На остальной территории страны будет сухо.

Днем 27 апреля уже почти по всей Украине воздух прогреется до +21°. Только на западе еще будет до +17°. А вот на юге и востоке ожидается настоящее весеннее тепло, ведь воздух разогреет до +25°.

По данным синоптиков, примерно такая температура будет сохраняться в Украине до конца апреля.

В Киеве определенное повышение температуры ожидается с сегодняшнего дня, 25 апреля.

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