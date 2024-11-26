Температура местами будет падать до -9...-11 градусов.

Среда в Украине будет с "плюсами", но ближайшая ночь в недельной синоптической перспективе будет самой холодной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях минимальная температура воздуха ожидается в пределах -4...-9 градусов, а на Черниговщине местами до -11 градусов", - сообщила она.

На остальной территории ночью будет -1...-4 градуса, а в западных областях и на юго-востоке - теплое исключение, небольшие "плюсы".

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Днем в среду будет теплее: ожидается от 2 мороза до 4 тепла, в западных областях +4...+7 градусов, а на Закарпатье и на юге Крыма воздух прогреется до +7...+9 градусов.

Осадки, по прогнозу Наталки Диденко, 27 ноября завтра маловероятны, но в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и в Винницкой области - небольшой мокрый снег.

"Густеют туманы - видимость временами снижается до 300-500 метров, осторожно!" - предостерегла синоптик.

В Киеве, по ее данным, днем 27 ноября пройдет небольшой мокрый снег. Ближайшей ночью в столице морозно, до -5...-8 градусов. "Это будет самая холодная ночь на неделе", - акцентирует эксперт по погоде. Днем в среду температура в Киеве будет 0...-2 градуса.

"В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха", - порадовала прогнозом Наталка Диденко.

Когда в Украине станет теплее - прогноз

В Укргидрометцентре также говорят о небольшом потеплении в Украине. По прогнозам синоптиков, со среды станет больше облачность, а с четверга немного повысится температура. В частности, 28 ноября ночью будет от 2° тепла до 4° мороза, а днем ожидается 0°...+6°.

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