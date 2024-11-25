Вторник в Украине будет холодным / фото Pixabay

Во вторник, 26 ноября, украинцев ждет преимущественно сухая и холодная погода. Практически по всей стране столбики термометров покажут -2°...+3°, только на крайнем западе будет на пару градусов теплее. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +5°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
  • В Тернополе 26 ноября ночью будет -2°, днем +3°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем 0°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +3°.
  • В Виннице завтра будет -5°...0°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире во вторник ночью будет -5°, днем 0°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-2°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -4°...-1°.
  • В Одессе 26 ноября - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью-3°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, -3°...+1°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
26 ноября по всей Украине будет холодно / фото УНИАН

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