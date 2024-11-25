Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 26 ноября, украинцев ждет преимущественно сухая и холодная погода. Практически по всей стране столбики термометров покажут -2°...+3°, только на крайнем западе будет на пару градусов теплее. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 26 ноября ночью будет -2°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -5°...0°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет -5°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-2°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -4°...-1°.

В Одессе 26 ноября - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем 0°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью-3°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -3°...+1°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

26 ноября - какой праздник, приметы

26 ноября - Иоанна Златоуста, Германа. Иней на деревьях - на хороший урожай.

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