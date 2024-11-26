Существенных осадков на этой неделе не будет.

На этой неделе в большинстве областей Украины будет преобладать погода без осадков. Со среды станет больше облачность, а с четверга немного повысится температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, в большинстве областей без осадков, лишь на Луганщине, Донетчине и в Крыму во вторник, в западных, северных и Харьковской областях в среду местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами образуется гололедица. Температура ночью будет падать до -2°...-8°, на крайнем западе и юго-востоке страны будет около 0°. Днем ожидается от 3° мороза до 3° тепла, а в большинстве западных областей, в Одесской области и в Крыму столбики термометров покажут +1°...+7°.

В четверг, 28 ноября, в Украине также преимущественно без осадков, лишь на западе страны днем пройдет дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью будет от 2° тепла до 4° мороза, а днем ожидается 0°...+6°.

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В течение 27-28 ноября в Украине, кроме востока и юго-востока, ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер на этой неделе будет переменных направлений, но несильный, 3-8 м/с.

Погода 26 ноября - прогноз по Украине

Во вторник в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь на Луганщине, Донетчине и в Крыму будет облачно с прояснениями и местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Температура днем будет от 2° мороза до 3° тепла, а в большинстве западных областей и в Одесской области ожидается +2°...+7°.

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