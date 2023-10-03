Уже перед выходными в Киеве ожидается типичная осенняя погода.

В ближайшие дни в Киеве еще сохранится относительно теплая погода, а вот перед выходными станет холоднее, поднимется ветер и начнутся дожди. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, сегодня в столице будет сухо, а температура будет держаться около +20 градусов.

В среду, 4 октября, в Киеве пройдет небольшой дождь, а в четверг, 5 октября, ожидается погода без осадков.

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"А вот в пятницу, субботу и воскресенье сезон напомнит о себе типичной осенней погодой - в Киеве будет сыро, периодически будут идти дожди, похолодает до +9...+13 градусов да еще и завевать будет порывистый ветер", - предупреждает синоптик.

Также, по ее данным, в ночь на понедельник, на 9 октября, в Киеве есть вероятность заморозков.

"А вот с 10-го октября к нам придет очередная волна очень теплой погоды", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в Киеве и области в ближайшие дни периодически будут идти небольшие дожди, а температура будет постепенно снижаться.

"В течение следующих 5 суток температурные показатели будут постепенно снижаться в дневные часы от 20° в начале недели и до 13° в конце", - говорят синоптики.

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