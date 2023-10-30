Даже ночью ожидается теплая погода.

Во вторник, 31 октября, в Украине ожидается самый теплый день в ближайшей перспективе. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в течение дня предполагается на уровне +17...+24 градуса.

"Даже ночью будет тепло, +10...+14, на востоке и северо-востоке +8...+11 градусов",- прогнозирует она.

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Дождей в Украине 31 октября не ожидается - антициклональный характер погоды.

"Правда, противостояние восточного антициклона и западных циклонических процессов повлечет порывистый ветер, порой до штормовых порывов. Но уже не такой, как в субботу", - предупреждает Наталья Диденко.

В Киеве, по ее словам, октябрь завершится сухой и очень теплой погодой. Днем воздух в столице разогреет до +19 градусов. "Единственный дискомфорт - уже упоминавшийся порывистый ветер южного происхождения", - отметила специалист.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует невероятное тепло в Украине. По его данным, вся ближайшая неделя будет теплой, но порой с дождями, грозами и туманами. В центральных и южных областях возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха.

В частности, по его данным, 31 октября в южных, центральных областях и в Крыму воздух прогреется до +20°...+25°.

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