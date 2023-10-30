Температура местами будет подниматься до летних +25 градусов.

Конец октября и начало ноября в Украине будут аномально теплыми, не исключены новые температурные рекорды. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в целом в течение недели ожидается теплая погода, порой с дождями и туманами.

"За счет поступления воздушных масс из более южных широт, в конце октября и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода, в центральных и южных областях возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха", - говорит Кибальчич.

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По его данным, время от времени ожидается прохождение атмосферных фронтов и барических котловин, поэтому будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами с грозами.

В понедельник, по прогнозу синоптика, под влиянием антициклона над Кавказом в Украине осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+19 °С, в южной половине и на Прикарпатье +20...+23 °С.

Погода 31 октября

Во вторник сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей. Только вечером на Закарпатье пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +15...+20 °С, а в южных, центральных областях и в Крыму воздух прогреется до +20 ... +25 °С.

Погода 1 ноября

"В среду, 1 ноября, под влиянием балтийского циклона, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны, кроме Востока, пройдут дожди, в дневные часы в южных и центральных областях местами с грозами", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Ветер будет южный, на Правобережье западный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, на востоке +4...+9 °С; днем ожидается до +13...+18 °С, в центральных и южных областях будет +18...+23 °С.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, со вторника в Украину начнут заходить дожди, которые принесут некоторое похолодание. Кое-где температура снизится до +8°...+10°. Однако уже в конце недели в Украине снова потеплеет - на юге ожидается до +26 тепла.

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