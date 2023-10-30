Неделя в Киеве начнется с теплой и сухой погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +10°, днем воздух прогреется до +19°, а вечером похолодает до +13°...+15°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет южного и юго-западного направления, а его скорость составит 1,4 - 2,8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 30 октября - прогноз на сегодня по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Тернополе 30 октября ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
В Виннице сегодня будет +8°...+21°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +10° днем +20°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+17°, ясно и безоблачно.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +9°...+18°.
В Одессе 30 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +9°...+22°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +17°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°, дождь.