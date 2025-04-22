Второй день подряд в нашей стране ожидается температура до +26 градусов.

В среду, 23 апреля, Украина будет второй день подряд одной из самых теплых страны Европы, ведь температура будет достигать +26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 23-го апреля, Украина снова - одна из самых теплых стран Европы", - сказала Наталья Диденко и опубликовала карту погоды на 23 апреля.

По ее данным, максимальная температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня среды +20...+26 градусов. Ветер будет небольшой, максимум умеренный.

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Дожди, вероятно с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. Вечером, говорит Наталка Диденко, периодические дожди появятся на Луганщине, Донетчине, в Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины завтра ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

Погода в Киеве

В столице 23 апреля ожидается солнечная и очень теплая погода. Днем, прогнозирует Наталка Диденко, температура повысится до +25 градусов.

Напомним, с 26 апреля в Киеве ожидается резкое похолодание. Укргидрометцентр прогнозирует, что 22-24 апреля в столице будет сухо и тепло, но постепенно будет снижаться атмосферное давление. С 25-26 апреля придет влажный воздух, из-за чего ожидаются дожди и похолодание. В частности, 26 числа в Киеве будет не выше +16°.

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