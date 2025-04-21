Воздух по всей стране прогреется до летних +20...+26 градусов.

Во вторник, 22 апреля, в Украине ожидается очень теплая погода с небольшим количеством осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы - в течение дня ожидается +20...+26 градусов", - спрогнозировала она.

По данным Наталки Диденко, ночи еще прохладные, поэтому и в квартирах украинцев еще довольно свеженько.

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Дожди во вторник ожидаются в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат. На остальной же территории будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В Киеве 22 апреля также ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов, прогнозирует Наталья Диденко.

В Украину идет похолодание - прогноз

В течение ближайших дней на территории Украины сохранится необычно теплая и ясная погода. Однако уже ближе к выходным ожидаются резкие изменения. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Специалист отметил, что до конца рабочей недели во всех областях страны будут наблюдаться температуры, характерные для летнего периода.

Впрочем, уже на выходных, по его словам, погодные условия изменятся: с северных широт начнет поступать прохладный воздух.

"Поэтому в конце недели пройдут дожди разной интенсивности, после которых температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах", - предупредил синоптик.

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