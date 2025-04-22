Уже в субботу в столице будет максимум +16°.

В Киеве на этой неделе ожидается резкое похолодание. об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение ближайших дней, 22-24 апреля, на Киевщине еще будет достаточно солнца и летнего тепла, ведь погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В то же время атмосферное давление постепенно будет снижаться и, начиная с четверга, в столице станет больше облаков.

В течение 25-26 апреля придет влажный воздух с северо-запада из-за чего ожидаются дожди и похолодание.

Видео дня

В частности, если 25 апреля в столице еще будет до +25°, то уже на следующий день температура упадет до +16°.

В ближайшие дни в Украине еще будет сохраняться теплая погода, а на выходных похолодание ожидается не только в Киеве, но и большинстве областей Украины. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха", - отметила она.

По ее словам, температура воздуха опустится до +12...+18°C почти по всей стране, за исключением южных и восточных областей.

В воскресенье, 27 апреля, над Украиной установится антициклон, который обеспечит отсутствие осадков.

"Будет повсеместно сухо, даже солнечно, однако прохладно", - уточнила Наталка Диденко, добавив, что к этому времени температура еще будет достигать +20...+26°C.

Вас также могут заинтересовать новости: