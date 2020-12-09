Спасатели предупредили об ухудшении погоды: в Украине ожидается сильный ветер (видео)
Ветер ожидается в большинстве областей страны.
Сегодня, 9 декабря, в западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности-желтый.
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря: данные Погода УНИАН
В среду, 9 декабря, теплее всего в Украине будет в Крыму-до +6° и в Николаеве: здесь температура поднимется до +2°. В течение дня по всей стране солнце будет показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.
В большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение
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-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:+1° / +8°
Влажность:72 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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