Спасатели предупредили об ухудшении погоды: в Украине ожидается сильный ветер (видео)

Ветер ожидается в большинстве областей страны.

Украинцев ждет штормовой ветер / Фото REUTERS

Сегодня, 9 декабря, в западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности-желтый.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря: данные Погода УНИАН

В среду, 9 декабря, теплее всего в Украине будет в Крыму-до +6° и в Николаеве: здесь температура поднимется до +2°. В течение дня по всей стране солнце будет показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.