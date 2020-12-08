Завтра украинцев ждет морозный день: температура упадет, но будет солнечно (карта)

16:30, 8 декабря 2020
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Завтра по всей территории Украины - сухо.

Завтра в Украине снова ожидается морозная солнечная погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине снова ожидается морозная солнечная погода / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 9 декабря, теплее всего в Украине будет в Крыму - до +6° и в Николаеве: здесь температура поднимется до +2°. В течение дня по всей стране солнце будет показываться из-за туч. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни

  • В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем -1°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -8°, днем -2°.
  • Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.
  • В Луцке переменная облачность, ночью -2°, днем 0°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра ночью -3°, днем 0°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду облачно, ночью -2°, днем -1°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -4°...0°.
  • В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Черкассах ночью -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...-7°.
  • В Одессе 9 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +1°.
  • В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -5°, днем +2°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -8°...-1°.
  • В Харькове - малооблачно, температура ночью -7°, днем -2°.
  • В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Симферополе в среду будет переменная облачность, +1°...+6°.
  • В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°. 
  • В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -8°, днем -1°.
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото УНИАН

9 декабря — Юрия Холодного. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. Тогда и родилась у русского народа поговорка: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего “медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам”. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.

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Автор: Елена Пилипчак

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