Завтра украинцев ждет морозный день: температура упадет, но будет солнечно (карта)

Завтра по всей территории Украины - сухо.

Завтра в Украине снова ожидается морозная солнечная погода / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 9 декабря, теплее всего в Украине будет в Крыму - до +6° и в Николаеве: здесь температура поднимется до +2°. В течение дня по всей стране солнце будет показываться из-за туч. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни

В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем -1°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -8°, днем -2°.

Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.

В Луцке переменная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра ночью -3°, днем 0°, переменная облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду облачно, ночью -2°, днем -1°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -4°...0°.

В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

В Черкассах ночью -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...-7°.

В Одессе 9 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +1°.

В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.

В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -8°...-1°.

В Харькове - малооблачно, температура ночью -7°, днем -2°.

В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +1°...+6°.

В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -8°, днем -1°.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото УНИАН

9 декабря — Юрия Холодного. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. Тогда и родилась у русского народа поговорка: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего “медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам”. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: