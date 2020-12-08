Завтра украинцев ждет морозный день: температура упадет, но будет солнечно (карта)
Завтра по всей территории Украины - сухо.
В среду, 9 декабря, теплее всего в Украине будет в Крыму - до +6° и в Николаеве: здесь температура поднимется до +2°. В течение дня по всей стране солнце будет показываться из-за туч. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни
- В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем -1°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -8°, днем -2°.
- Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.
- В Луцке переменная облачность, ночью -2°, днем 0°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра ночью -3°, днем 0°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду облачно, ночью -2°, днем -1°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -4°...0°.
- В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Черкассах ночью -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...-7°.
- В Одессе 9 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +1°.
- В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -5°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -8°...-1°.
- В Харькове - малооблачно, температура ночью -7°, днем -2°.
- В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +1°...+6°.
- В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.
- В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -8°, днем -1°.
9 декабря — Юрия Холодного. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. Тогда и родилась у русского народа поговорка: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего “медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам”. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Ноябрь стал самым жарким в мире за последние 40 лет
- На севере Италии из-за снегопада приостановлены поезда и перекрыты дороги (видео)
- Синоптики назвали области, на которые завтра налетит штормовой ветер
- Из-за мощного шторма Азовское море вышло из берегов: затоплены десятки баз отдыха (фото, видео)
- Распускающийся сад посреди декабря: в Николаевской области зацвели яблони (видео)
- Винница-3°... -6°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк-2°... -7°
- Житомир-3°... -7°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск-2°... -4°
- Киев-4°... -8°
- Кропивницкий-2°... -6°
- Луганск-2°... -10°
- Луцк-3°... -4°
- Львов-2°... -3°
- Николаев-2°... -4°
- Одесса-1°... -3°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно-4°... -6°
- Симферополь+5°... +2°
- Сумы-2°... -8°
- Тернополь-4°... -5°
- Харьков-2°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-5°... -7°
- Черновцы-3°... -5°