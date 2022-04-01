В высокогорье возможен сход лавин.

В Украине объявили штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей могут быть лавины.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается: 1-2 апреля - на высокогорье Закарпатской области. 1-3 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 3 апреля на высокогорье Закарпатской области.

А низкая снеголавинная опасность (1 уровень) удержится 1-3 апреля в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

Погода в Украине на 1 апреля

Как сообщал УНИАН, апрель дебютирует в Украине дождями, мокрым снегом, с колебаниями температуры воздуха от нуля до +20 градусов.

Дожди ожидаются в западных областях, в Винницкой и части Черкасской области. Сильный ветер будет наблюдаться в южных областях, в Крыму, на востоке и в центре Украины.

В центральных и восточных областях, в южной части столбики термометров должны подняться до +15...+20 градусов. На западе - до +6...+12, Черновицкая область удержится между +15...+17.

Погода в Киеве 1 апреля

В Киеве 1 апреля прогнозируется дождь. Температура воздуха в течение дня немного снизится, ожидается около + 11...+13 градусов.

В целом погода в Украине в апреле 2022 года будет довольно переменчивой. Ожидаются грозы и дожди, а в начале апреля даже возможен снег.

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